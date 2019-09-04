СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-04T12:58:58+03:00

В Ноябрьске нефтяникам компания задолжала 17млн рублей. Фото с сайта pixabay.com

Зарплату они получили после вмешательства прокуратуры

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Сотрудники предприятия из нефтегазовой сферы из Ноябрьска устали ждать зарплату и обратились в прокуратуру. Деньги были выплачены полностью.

По данным прокурорской проверки, в организации образовалась задолженность по заработной плате за июль 2019 года перед 281 работником на общую сумму более 17 млн. рублей.

Прокурор города внес представление генеральному директору организации, потребовав устранить нарушения трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры зарплата была полностью выплачена работникам организации, их трудовые права восстановлены.

Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU