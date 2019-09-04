СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-04T12:46:17+03:00

На портале «Живем на Севере» для пуровчан подготовлено много вопросов. Фото с сайта администрации Пуровского района

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В сентябре на региональном портале «Живем на Севере» для жителей Пуровского района подготовлено рекордное количество вопросов.

В первую очередь стоит обратить внимание на вопросы в рамках окружного проекта «Уютный Ямал», размещенные во вкладке «Решай». Напомним, в течение месяца, до 19 августа велся прием проектов от населения, которые должны поспособствовать решению насущных проблем жителей района. Какая из этих инициатив имеет право на первоочередное воплощение в жизнь, решают сами жители. Будут ли это мероприятия по водной адаптивной физкультуре для детей-инвалидов, предложенные Советом ветеранов, или инициативы по благоустройству территорий? Марьяна Коляджин из Пуровска предложила создать «Аллею Памяти», Ольга Уварова – установить в Центральном парке Пурпе кованные фонари, а Галина Пермякова – открыть и оборудовать пляж в Ханымее.

Несколько слов и о других сентябрьских голосованиях: Ханымей планирует летние мероприятия в Доме культуры «Строитель», а также определяет тематику оформления ледового городка. Новогодняя тема популярна и в Пурпе. Кроме того, в Пурпе и в Пуровске с помощью предложений от жителей решат, как отпраздновать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Все, у кого широты души и тепла сердца хватает не только на себя, могут принять участие в опросе по планированию проведения добровольческой благотворительной акции «От сердца к сердцу» по сбору вещей, книг, предметов быта и т.д. для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ну а в Уренгое решают, какая из поселковых территорий нуждается в санитарной очистке в будущем году, и определяют - быть ли дороге по ул. Николая Глебова двухсторонней.

ИСТОЧНИК KP.RU