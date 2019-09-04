2019-09-04T12:23:16+03:00
Общество

В Новом Уренгое запустили автобусный маршрут для жителей отдаленного микрорайона

На его пути всего пять остановок
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое запустили автобусный маршрут для жителей отдаленного микрорайона. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое запустили автобусный маршрут для жителей отдаленного микрорайона. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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С 1 сентября в Новом Уренгое запущен новый маршрут движения 25К. Он идет от улицы Интернациональная до микрорайона Строителей. Маршрут организован по просьбам жителей, проживающих по ул. Железнодорожная.

Ранее горожанам, чтобы уехать на городском автобусе, приходилось переходить к улице Магистральная через железнодорожный переезд. Что довольно далеко.

Новый маршрут проходит по одной улице, здесь всего пять остановок: ул. Индустриальная, ООО «Газпром добыча Уренгой», многопрофильный колледж, призывной пункт, ул. Железнодорожная.

Конечная остановка появится в районе школы №15. Этот вопрос решается совместно с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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