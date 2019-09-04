СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-04T11:52:02+03:00

Кадеты из Ноябрьска отравились на слет патриотических клубов. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Сборы для допризывной молодежи пройдут с 4 по 13 сентября на берегу реки Собь

Изменить размер текста: A A

Ноябрьские кадеты примут участие в ежегодном слете патриотических клубов Ямала «Горные стрелки». Семь ребят отправились в Салехард.

По информации администрации города Ноябрьск, шестые окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи пройдут с 4 по 13 сентября в Приуральском районе на берегу реки Собь. Ребят ждет обучающий семинар по туристической, скалолазной, огневой, тактической, военно-медицинской подготовке и элементам поисково-спасательных работ. Участников подготовят к выходу на пеший маршрут 3 степени сложности на горный массив Рай-Из Полярного Урала.

В программу также включены практические занятия по военно-тактической и военно-медицинской подготовке, групповое восхождение на вершину горы, соревнования на военизированной полосе препятствий и пулевой стрельбе, военно-тактическая игра страйкбол. Элементы специализированной первоначальной военной подготовки программы разработаны на основе курса обучения разведчиков войсковых подразделений специального назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU