2019-09-04T10:57:34+03:00
Общество

Молодёжь округа собирает семейный альбом Ямала

Ямальцы могут поделиться ценными архивами фото
Алена Кульмухаметова
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Молодёжь округа собирает семейный альбом Ямала. Фото с сайта правительства ЯНАОМолодёжь округа собирает семейный альбом Ямала. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Молодёжное правительство округа поддержало идею губернатора собрать вместе с жителями семейный альбом Ямала.

Накануне Дмитрий Артюхов разместил в своих социальных сетях пост с видео и фотографией и пояснение к ним. На видео – сам губернатор в детстве на фоне родной восьмой школы в Новом Уренгое, на фото – его учитель с воспитанниками 24 года спустя.

Губернатор поделился впечатлением того, как меняется Ямал. За 2-3 десятка лет посёлки выросли в города и преобразились. Потому он призвал поделиться фото и создать общий семейный альбом для потомков.

Суть акции в том, чтобы показать позитивные изменения, произошедшие на Ямале через фото- и видео истории самих его жителей, сопоставление времён. Это могут быть воспоминания, исторические факты, связанные как с конкретными людьми или событиями, так и с развитием территорий Ямала. Все посты предлагается сопровождать хештегом #семейный_альбом89, с помощью которого их можно легко найти, отследить в социальных сетях, поделиться ими с друзьями

ИСТОЧНИК KP.RU

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