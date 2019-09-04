2019-09-04T10:25:28+03:00
Общество

Tele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4G

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Tele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4GTele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4G
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Мобильный оператор Tele2 в партнерстве компанией-разработчиком Napoleon IT, внедрил в компании систему компьютерного зрения Tele2Face.

Технологии компьютерного зрения сейчас у всех на слуху, но лишь немногие компании используют их, чтобы стать удобнее для своих пользователей. У Tele2 другие правила. Теперь компьютерное зрение работает для всех друзей оператора. Посетив шоу, фестиваль и любое другое мероприятие, где принимает участие бренд, гости могут мгновенно найти свои фотографии с этого события в сети благодаря быстрому мобильному 4G-интернету от Tele2.

Разработчик технологии, компания Napoleon IT, подготовил промосайт, который интегрирован с модулем компьютерного зрения. Гость загружает на сайт селфи, и система быстро находит все фото с ним, сделанные на конкретном мероприятии. Снимками можно поделиться в соцсетях, например, во «ВКонтакте».

Все фотографии с мероприятия выгружаются на сайт в течение 2 минут с момента создания. Ждать фотографий по несколько дней уже не придется. И подолгу скроллить сотни фото, рассматривая незнакомых людей в поисках своего лица, тоже больше не нужно. Технологии сделают всю работу за пользователя. Tele2Face сразу показывает на сайте только фотографии с вашим участием. Доступ к файлам можно получить только по собственному селфи. Никто другой, кроме вас, не увидит фото, пока вы сами не выложите их в соцсети.

Работу модуля уже оценили гости многочисленных мероприятий с участием Tele2: Red Bull Jump&Freeze, Фестиваля уличного кино, Ночи музеев и других проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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