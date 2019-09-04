Житель Нового Уренгоя осужден за наркотики
В колонию-поселение на три с половиной года отправлен новоуренгоец за пристрастие к наркотикам.
По информации УМВД ЯНАО, 11 апреля сотрудниками полиции в подъезде жилого дома был задержан ранее судимый 43-летний мужчина. При досмотре у него изъят сверток с порошкообразным веществом.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,37 грамм.
Задержанный пояснил, что наркотики он приобрел для личного потребления.
В августе 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU