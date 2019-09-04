СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-04T10:02:09+03:00

Житель Нового Уренгоя осужден за наркотики. Фото с сайта pixabay.com

Дозу он купил для личного употребления

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В колонию-поселение на три с половиной года отправлен новоуренгоец за пристрастие к наркотикам.

По информации УМВД ЯНАО, 11 апреля сотрудниками полиции в подъезде жилого дома был задержан ранее судимый 43-летний мужчина. При досмотре у него изъят сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,37 грамм.

Задержанный пояснил, что наркотики он приобрел для личного потребления.

В августе 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU