2019-09-04T08:57:35+03:00
Общество

Студенты завершили работу на месторождении в Тазовском районе

Молодые люди заливали бетон
Алена Кульмухаметова
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Студенты завершили работу на месторождении в Тазовском районе. Фото с сайта администрации Пуровского районаСтуденты завершили работу на месторождении в Тазовском районе. Фото с сайта администрации Пуровского района
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На Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении завершил работу студенческий строительный отряд.

Как сообщает информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, двадцати студентам посчастливилось 45 дней потрудиться на Заполярном месторождении, одном из крупнейших по объему запасов и самом мощном по добыче газа в России, расположенном в Тазовском районе.

Студенческий стройотряд выполнял бетонные работы. В бригаду вошли семеро жителей Пуровского района, а также студенты из Екатеринбурга и из единственного в Ненецком автономном округе города Нарьян-Мара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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