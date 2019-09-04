СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-04T08:57:35+03:00

Студенты завершили работу на месторождении в Тазовском районе. Фото с сайта администрации Пуровского района

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На Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении завершил работу студенческий строительный отряд.

Как сообщает информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, двадцати студентам посчастливилось 45 дней потрудиться на Заполярном месторождении, одном из крупнейших по объему запасов и самом мощном по добыче газа в России, расположенном в Тазовском районе.

Студенческий стройотряд выполнял бетонные работы. В бригаду вошли семеро жителей Пуровского района, а также студенты из Екатеринбурга и из единственного в Ненецком автономном округе города Нарьян-Мара.

ИСТОЧНИК KP.RU