Житель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей
Поиск работы обернулся для новоуренгойца дополнительными расходами. Мужчина нашел подходящее местечко, но оказалось, что объявление подали мошенники.
По информации УМВД ЯНАО, 29 августа в полицию обратился ямалец с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел его деньгами.
Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о вакансии водителя в организацию. Позвонив по указанному номеру, ему сказали, что необходимо приехать на собеседование и по пути заехать в магазин и приобрести продукты питания. Затем злоумышленник попросил пополнить баланс абонентских номеров, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчина несколькими операциями пополнил баланс указанных злоумышленником абонентских номеров на общую сумму 4 750 рублей. После чего с ним перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU