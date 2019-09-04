СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-04T08:40:39+03:00

Житель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Работу мужчина так и не нашел

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Поиск работы обернулся для новоуренгойца дополнительными расходами. Мужчина нашел подходящее местечко, но оказалось, что объявление подали мошенники.

По информации УМВД ЯНАО, 29 августа в полицию обратился ямалец с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел его деньгами.

Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о вакансии водителя в организацию. Позвонив по указанному номеру, ему сказали, что необходимо приехать на собеседование и по пути заехать в магазин и приобрести продукты питания. Затем злоумышленник попросил пополнить баланс абонентских номеров, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчина несколькими операциями пополнил баланс указанных злоумышленником абонентских номеров на общую сумму 4 750 рублей. После чего с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU