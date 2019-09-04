2019-09-04T08:40:39+03:00
Происшествия

Житель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей

Работу мужчина так и не нашел
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Поиск работы обернулся для новоуренгойца дополнительными расходами. Мужчина нашел подходящее местечко, но оказалось, что объявление подали мошенники.

По информации УМВД ЯНАО, 29 августа в полицию обратился ямалец с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел его деньгами.

Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений увидел информацию о вакансии водителя в организацию. Позвонив по указанному номеру, ему сказали, что необходимо приехать на собеседование и по пути заехать в магазин и приобрести продукты питания. Затем злоумышленник попросил пополнить баланс абонентских номеров, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчина несколькими операциями пополнил баланс указанных злоумышленником абонентских номеров на общую сумму 4 750 рублей. После чего с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На портале «Живем на Севере» для пуровчан подготовлено много вопросов
В Новом Уренгое запустили автобусный маршрут для жителей отдаленного микрорайона
Кадеты из Ноябрьска отравились на слет патриотических клубов
Молодёжь округа собирает семейный альбом Ямала
Tele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4G
Житель Нового Уренгоя осужден за наркотики
Студенты завершили работу на месторождении в Тазовском районе
Ямальцев приглашают принять участие в акции «Чистый лес»
В Салехарде на «зебре» сбит пешеход
Погода на Ямале: пасмурно и небольшие дожди
«Сотрудница банка» ловко обчистила счета ноябрянки
На Ямале продолжается перепись коренных малочисленных народов севера
Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики
Ямальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей
Отремонтированы ещё три участка ямальских дорог
Жители Салехарда дружно вышли на субботники
Директору школы из посёлка Уренгой запретили учить детей в подвале
Лучшие ученики и педагоги получат премию губернатора Ямала
На Ямале стартовал отопительный сезон
В Тарко-Сале ученики первая школа не открыла свои двери для учеников
Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком
В Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор
ВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом
В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП
Погода на Ямале 3 сентября: переменная облачность и небольшие дожди
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами накануне профессионального праздника