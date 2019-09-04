Ямальцев приглашают принять участие в акции «Чистый лес»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-04T07:54:58+03:00

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На масштабную уборку около десятка зон отдыха и прилегающих к ним территорий, расположенных вдоль автодороги «Салехард – п. Горнокнязевск» в рамках акции «Чистый лес» вышли активные жители Салехарда.

Силами участников акции также ликвидирована несанкционированная свалка в районе посёлка Горнокнязевск. Всего же в ходе мероприятия активистам удалось убрать и вывезти 12 тонн мусора.

Кроме того, в рамках акции «Чистый лес» на землях лесного фонда и на землях муниципальных образований автономного округа проходят посадки деревьев.

Так, например, в Красноселькупском районе к началу учебного года высадили 128 саженцев берёз и осин и открыли «Аллеи первоклассников». Количество саженцев ровнялось числу детей, которые в этом году впервые сели за парты школ района. В акции приняли участие сотрудники местного лесничества, дети и их родители.

В Ноябрьске посадка саженцев запланирована 13 сентября. На территории школы № 5 и на аллее 80-летия лесного хозяйства ЯНАО высадят 170 саженцев рябин, сосен и пихт. Кроме того, участники акции уберут свалки в лесном фонде и на территории города.

Одновременно акция «Чистый лес» пройдет и в Надыме. На территории сразу двух городских скверов, детском саду и школе №3 активисты высадят 250 саженцев берёз и сосен, и также наведут чистоту в городе и окрестностях.

Стать участником акции может любой желающий. Подробную информацию о местах проведения и запланированных мероприятиях можно узнать в территориальных лесничествах Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU