2019-09-04T07:34:46+03:00
Происшествия

В Салехарде на «зебре» сбит пешеход

Он получил травмы различной степени тяжести
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде на «зебре» сбит пешеход. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОВ Салехарде на «зебре» сбит пешеход. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Салехарде. Водитель иномарки не уступил дорогу мужчине, идущему по «зебре».

В Госавтоинспекции ЯНАО факт ДТП подтвердили. Оно произошло 3 сентября. Около 8.30 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Свердлова города Салехард водитель иномарки не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил различные травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2924 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 350 травмированы, в их числе 44 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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