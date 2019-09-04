2019-09-04T06:53:34+03:00
Общество

Погода на Ямале: пасмурно и небольшие дожди

Слабый ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода на Ямале: пасмурно и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале: пасмурно и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В среду 4 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается пасмурная погода и практически полное отсутствие ветра. На всей территории округа пройдут редкие, небольшие дожди.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-восточный 1-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-западный 1-4 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10, +11 градусов. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северо-западный 1-4 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северо-западный 1-5 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На портале «Живем на Севере» для пуровчан подготовлено много вопросов
В Новом Уренгое запустили автобусный маршрут для жителей отдаленного микрорайона
Кадеты из Ноябрьска отравились на слет патриотических клубов
Молодёжь округа собирает семейный альбом Ямала
Tele2 начала использовать технологию компьютерного зрения на скорости 4G
Житель Нового Уренгоя осужден за наркотики
Студенты завершили работу на месторождении в Тазовском районе
Житель Нового Уренгоя за вакансию водитель заплатил пять тысяч рублей
Ямальцев приглашают принять участие в акции «Чистый лес»
В Салехарде на «зебре» сбит пешеход
«Сотрудница банка» ловко обчистила счета ноябрянки
На Ямале продолжается перепись коренных малочисленных народов севера
Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики
Ямальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей
Отремонтированы ещё три участка ямальских дорог
Жители Салехарда дружно вышли на субботники
Директору школы из посёлка Уренгой запретили учить детей в подвале
Лучшие ученики и педагоги получат премию губернатора Ямала
На Ямале стартовал отопительный сезон
В Тарко-Сале ученики первая школа не открыла свои двери для учеников
Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком
В Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор
ВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом
В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП
Погода на Ямале 3 сентября: переменная облачность и небольшие дожди
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами накануне профессионального праздника