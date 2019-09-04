СЕГОДНЯ 06:53 2019-09-04T06:53:34+03:00

Погода на Ямале: пасмурно и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В среду 4 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается пасмурная погода и практически полное отсутствие ветра. На всей территории округа пройдут редкие, небольшие дожди.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-восточный 1-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-западный 1-4 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10, +11 градусов. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северо-западный 1-4 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +13 +14 градусов. Ветер северо-западный 1-5 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU