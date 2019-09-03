«Сотрудница банка» ловко обчистила счета ноябрянки

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-03T16:09:13+03:00

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На типичную уловку мошенников попалась жительница Ноябрьска. Женщина послушно назвала секретные данные посторонним по первому требованию.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 2 сентября в дежурную часть полиции Ноябрьска обратилась жительница города с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейским ноябрянка рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась представителем службы безопасности банка и пояснила, что со счета неизвестные пытаются незаконно снять 15 500 рублей и для того, чтобы данную операцию заблокировать, необходимо продиктовать номер банковской карты и три цифры на оборотной стороне. Ноябрянка, испугавшись, и находясь в растерянности, доверилась сотруднице банка и продиктовала все данные своей карты. После чего, с ее счета списались 197 374 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU