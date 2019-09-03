На Ямале продолжается перепись коренных малочисленных народов севера

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-03T15:41:16+03:00

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Перепись ямальских тундровиков проводится с мая 2019 года по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Завершиться она должна до конца 2019 года.

По информации департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, всего по состоянию на 1 сентября 2019 перерегистрацию прошли более шести тысяч человек или порядка двух тысяч семей из числа представителей коренных этносов Ямала. Работа социологов уже завершается в Ямальском районе, на очереди – Надымский и Шурышкарский районы. Перепись всех пяти тысяч семей, ведущих традиционный образ жизни в округе, должна завершиться в 2019 году.

Во время поездок на стойбища и рыболовецкие пески специалисты департамента собирают данные о численности и составе семей тундровиков. Сведения вносятся в ЕИС «Ямал», которая используется Правительством ЯНАО для предоставления мер поддержки ямальцам, ведущим традиционный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU