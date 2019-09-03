2019-09-03T13:57:09+03:00
Звезды

Ямальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей

В проект вошли четыре города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей. Фото с сайта администрации Пуровского районаЯмальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей. Фото с сайта администрации Пуровского района
Изменить размер текста:

Со 2 по 10 сентября в четырёх городах Ямала пройдёт нестандартное обучение для владельцев, администраторов и работников коллективных средств размещения и объектов общественного питания.

«Школы гостеприимства» научат участников системному управлению объектами туристической индустрии, управлять персоналом, качественно оказывать услуги и уметь преподносить себя.

Программа подготовки кадров предусматривает два дня обучения в каждом из муниципальных образований: 2-3 сентября – Салехард; 5-6 сентября – Новый Уренгой; 7-8 сентября – Тарко-Сале; 9-10 сентября – Ноябрьск.

Эксперты расскажут о базовых актуальных требованиях к отелям и организациям общепита, а также об изменениях законодательной базы. Участники научатся разрабатывать и применять стандарты сервиса, узнают о технологии работы с различными типами гостей, решении конфликтов в индустрии гостеприимства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сотрудница банка» ловко обчистила счета ноябрянки
На Ямале продолжается перепись коренных малочисленных народов севера
Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики
Отремонтированы ещё три участка ямальских дорог
Жители Салехарда дружно вышли на субботники
Директору школы из посёлка Уренгой запретили учить детей в подвале
Лучшие ученики и педагоги получат премию губернатора Ямала
На Ямале стартовал отопительный сезон
В Тарко-Сале ученики первая школа не открыла свои двери для учеников
Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком
В Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор
ВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом
В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП
Погода на Ямале 3 сентября: переменная облачность и небольшие дожди
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» отмечены наградами накануне профессионального праздника