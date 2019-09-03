Ямальские школы гостеприимства научат общепиты встречать гостей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-03T13:57:09+03:00

В проект вошли четыре города

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Со 2 по 10 сентября в четырёх городах Ямала пройдёт нестандартное обучение для владельцев, администраторов и работников коллективных средств размещения и объектов общественного питания.

«Школы гостеприимства» научат участников системному управлению объектами туристической индустрии, управлять персоналом, качественно оказывать услуги и уметь преподносить себя.

Программа подготовки кадров предусматривает два дня обучения в каждом из муниципальных образований: 2-3 сентября – Салехард; 5-6 сентября – Новый Уренгой; 7-8 сентября – Тарко-Сале; 9-10 сентября – Ноябрьск.

Эксперты расскажут о базовых актуальных требованиях к отелям и организациям общепита, а также об изменениях законодательной базы. Участники научатся разрабатывать и применять стандарты сервиса, узнают о технологии работы с различными типами гостей, решении конфликтов в индустрии гостеприимства и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU