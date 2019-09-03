Отремонтированы ещё три участка ямальских дорог
В Ямало-Ненецком автономном округе отремонтированы ещё три участка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, на участке Объезд станция Пуровск завершены работы по асфальтированию перекрёстка, устранена локальная просадка покрытия. На стадии завершения – работы по укреплению обочин.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники завершили ремонт «просевшего» участка дороги от Салехарда в сторону Аксарки. Здесь подрядчик заменил дорожное покрытие на протяжении 1,5 км.
На участке Старый Надым – Надым завершены работы по ремонту 973 м автомобильной дороги. Кроме замены дорожного покрытия, произведено укрепление обочин щебнем и нанесена разметка.
На остальных участках дорог Ямала работы продолжаются. Напомним, в округе за сезон отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU