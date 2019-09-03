СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-03T12:36:24+03:00

Отремонтированы ещё три участка ямальских дорог. Фото с сайта правительства Ямала

Работы будут вестись до наступления холодов

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В Ямало-Ненецком автономном округе отремонтированы ещё три участка автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, на участке Объезд станция Пуровск завершены работы по асфальтированию перекрёстка, устранена локальная просадка покрытия. На стадии завершения – работы по укреплению обочин.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники завершили ремонт «просевшего» участка дороги от Салехарда в сторону Аксарки. Здесь подрядчик заменил дорожное покрытие на протяжении 1,5 км.

На участке Старый Надым – Надым завершены работы по ремонту 973 м автомобильной дороги. Кроме замены дорожного покрытия, произведено укрепление обочин щебнем и нанесена разметка.

На остальных участках дорог Ямала работы продолжаются. Напомним, в округе за сезон отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU