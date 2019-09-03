Жители Салехарда дружно вышли на субботники

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-03T12:04:14+03:00

В один день состоялись несколько экологических акций

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На территории окружной столицы и за ее пределами 31 августа прошли сразу несколько Всероссийских экологических акций.

Салехардцы приняли активное участие в уборке мусора в рамках акций «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистый лес» и «Чистый берег» и очистили водоохранные зоны рек Полуй, Шайтанка и Обь, а также лес.

Территории для уборки были определены заранее, для доставки экодесанта на места Салехардским автотранспортным предприятием были предоставлены несколько автобусов. В экологических акциях приняло участие более 500 человек, собрано и вывезено 330 кубометров мусора.

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится по инициативе минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение Федеральных водных объектов» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU