СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-03T11:51:47+03:00

Директору школы из посёлка Уренгой запретили учить детей в подвале. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО

Школа оказалась не готова к началу учебного года

Изменить размер текста: A A

В средней школе №1 поселка Уренгой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и антитеррористической защищенности.

По информации прокуратуры ЯНАО, цокольное помещение школы было оборудовано под учебные помещения. При этом в коридоре цокольного этажа под потолком находятся канализационные и водопроводные сети, закрепленные с помощью проволоки и досок, часть сетей деформирована.

Кроме того, в классах и коридорах школы не заменены лампы, не завершены ремонтные работы при входе в учреждение и в спортивном зале, с территории учреждения не вывезен строительный мусор.

Вопреки требованиям пожарной безопасности в учебных кабинетах размещены огнетушители несоответствующего типа. В нарушение требований об антитеррористической защищенности, не все объекты территории учреждения охвачены камерами видеонаблюдения.

В этой связи, председатель межведомственной комиссии и и.о. директора школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было запрещено проводить уроки в подвале.

ИСТОЧНИК KP.RU