Лучшие ученики и педагоги получат премию губернатора Ямала

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-03T10:56:50+03:00

В окружном бюджете на следующий год предусмотрены средства на выплату 160 премий

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С 1 января 2020 года ямальские победители и призёры регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и учителя, готовившие школьников, будут получать премию губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В правительстве региона отметили, что самая значительная премия будет вручаться победителям заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников – 300 тысяч рублей. Призёры заключительного этапа получат по 150 тысяч рублей. Аналогичное поощрение получат педагоги-наставники. Старшеклассникам, в случае победы в олимпиаде на региональном уровне, будут выплачены премии в размере 30 тысяч рублей. Призёрам регионального этапа - по 15 тысяч рублей. Такой же размер премии предусмотрен и для их учителей-предметников.

Директор окружного департамента образования Марина Кравец уточнила, что если участник олимпиады занял призовые места по нескольким предметам, он получит премию за каждый достигнутый результат. "

Добавим, что в окружном бюджете на следующий год предусмотрены средства на выплату 160 премий.

ИСТОЧНИК KP.RU