На Ямале стартовал отопительный сезон

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-03T09:52:29+03:00

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Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа начался отопительный сезон. Соответствующие распоряжения приняты органами местного самоуправления.

Так, начиная с 22 августа, тепло подано в дома и на социальные объекты самых северных отдалённых поселков региона. С 1 сентября подключились к теплу школы, детские сады, больницы и другие здания социального назначения во всех муниципалитетах. Дома традиционно будут подключать в соответствии с погодой. Если в течение пяти дней на улице держится ниже 8 градусов Цельсия – коммунальщики запустят тепло.

Согласно нормативным документам, представленным муниципалитетами в окружной департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, жилые дома на территории городов и поселков арктического региона подключат к теплу со 2 по 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU