СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-03T09:35:27+03:00

В Тарко-Сале ученики первая школа не открыла свои двери для учеников. Фото с сайта pixabay.com

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Ученики первой общеобразовательной школы города Тарко-Сали две недели будут заниматься в других учебных заведениях. Строители перенесли сроки сдачи объекта.

Как сообщили в департаменте образования Пуровского района, во время демонтажных строители работ выявили дефекты: внешняя кирпичная кладка частично рассыпалась. В этой связи ремонт школы затянулся. Вместо 25 августа срок сдачи запланирован на 14 сентября.

Как сообщила руководитель районного департамента образования Светлана Васильева, с 3 сентября ученики 1-5 классов будут обучаться в корпусе начальной школы N 2 по адресу ул. Мира, 7а; 6-9 классы в учебном корпусе школы-интерната по адресу ул. Губкина, 10б; 10-11 классы в основном корпусе школы N 2 по адресу ул. Республики, 43.

Она также добавила, что ученики первых, пятых и одиннадцатых классов будут учиться в первую смену, остальные ребята - во вторую смену.

Добавим, что сейчас строители утепляют фасад первой школы в рамках капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU