2019-09-03T08:57:51+03:00
Происшествия

Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком

Лицензии на отпуск алкоголя у него не было
Алена Кульмухаметова
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Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком. Фото с сайта pixabay.comЖителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за торговлю коньяком. Фото с сайта pixabay.com
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Горе-предприниматель из Муравленко отдаст в доход государству 60 тысяч рублей за торговлю алкоголем. Мужчина не впервые совершает правонарушение.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, житель Муравленко обвиняется в неоднократной незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

В ноябре 2018 года мужчина уже подвергался административному наказанию в виде штрафа за незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Однако уже в декабре 2018 года он вновь реализовал местному жителю за 800 рублей две бутылки коньяка «Российский Кизляр» объемом 0,5 литра каждая, не имея соответствующей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

В соответствии с позицией государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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