2019-09-03T08:33:00+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор

Механизаторов просят отнестись с пониманием
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯмалаВ Ноябрьске пройдёт профилактическая операция трактор. Фото с сайта Госавтоинспекции Ямала
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Рейды на дорогах для спецтехники запланированы с 9 сентября по 18 октября в Ноябрьске. О начале профилактической операции «Трактор» сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Инспекторы проверят исполнение требований Правил государственной регистрации при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. А также специалисты посмотрят на техническое состояние самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа. Данная мера призвана обеспечить безопасность движения, технику безопасности и охрану окружающей среды.

При проведении проверок специалисты, в первую очередь, будут уделять внимание соответствию машин регистрационным данным, соблюдению правил проведения технических осмотров, порядка допуска лиц к управлению техсредствами, наличию и своевременному заполнению регистрационных, эксплуатационных и других документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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