2019-09-03T07:59:49+03:00
Общество

ВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом

Студенты познакомились с методами полевых работ
Алена Кульмухаметова
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ВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом. Фото с сайта правительства ЯмалаВУЗы Швейцарии намерены продолжить сотрудничество с Ямалом. Фото с сайта правительства Ямала
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Студенты из Швейцарии и России завершили работу в международной полевой научно-исследовательской школе в Надымском районе.

Как отметили в правительстве Ямала, представители вузов Швейцарии высоко оценили организацию и работу полевой школы, выразив намерение вернуться в следующем году на Ямал и продолжить научное сотрудничество.

Всего в полевой научно-исследовательской школе участвовали шесть студентов из России и девять из Швейцарии. Исследования проводились на территории одного из бывших лагерей 501-ой стройки. Студенты познакомились с методами полевых работ, строительными технологиями, используемыми на вечной мерзлоте, историей освоения арктического региона. Побывав на одном из объектов Газпрома, в Надыме и стойбище оленеводов, ребята расширили свои представления о России и, в частности, о Ямале. Итоги научной работы студенты вместе со своими преподавателями подведут уже в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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