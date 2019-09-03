В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.
На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Однако владельцам разбитых автомобилей придётся раскошелиться, последствиями стокновений стали механические повреждения транспортных средств.
Напомним, в минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано два человека.
Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2913 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 349 травмированы, в их числе 44 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU