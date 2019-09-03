2019-09-03T07:04:46+03:00
Происшествия

В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП

Обошлось без жертв и пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАЛВ минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАЛ
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Однако владельцам разбитых автомобилей придётся раскошелиться, последствиями стокновений стали механические повреждения транспортных средств.

Напомним, в минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано два человека.

Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2913 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 349 травмированы, в их числе 44 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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