СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-03T06:32:44+03:00

Погода на Ямале 3 сентября: переменная облачность и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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Во вторник 3 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются небольшие дожди и умеренный ветер.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +9 +12 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северный 4-8 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +9, +10 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, вечером небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +11 градусов. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU