В Тазовском районе выберут лучших среди пожарных

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-02T16:07:37+03:00

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Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» по номинациям «Лучший пожарный», «Лучший водитель пожарного автомобиля», «Лучший диспетчер пожарной связи» пройдут 9-13 сентября в Тазовском районе. В нем примут участие 20 работников подразделений противопожарной службы Ямала.

По информации организаторов, пуровский районный отряд противопожарной службы делегирует на конкурс опытных профессионалов. За звание лучшего водителя поборется ханымеец Станислав Семенов. Марина Выскребенцева из Уренгоя будет защищать звание лучшего на Ямале диспетчера, завоеванное ею в прошлом году. А в номинации «лучший пожарный» выступит титулованный пурпейский огнеборец Сослан Багаев. В этом году в Астрахани он уже завоевал серебро всероссийского конкурса профмастерства.

Добавим, что для оценки практических навыков и уровня физической подготовки участники конкурса выполнят нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке, надеванию спецодежды и снаряжения, челночный бег и преодоление полосы препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU