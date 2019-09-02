2019-09-02T15:57:37+03:00
Общество

На Ямале за парты сели более 74 тысяч учеников

Торжественные линейки прошли сегодня
Алена Кульмухаметова
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На Ямале за парты сели более 74 тысяч учеников. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале за парты сели более 74 тысяч учеников. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В понедельник 2 сентября на Ямале открыли свои двери для ребят 128 школ, две православные гимназии, 35 учреждений дополнительного образования, 168 детских садов, семь колледжей – всего 74 тысячи ямальских учеников встретили День Знаний.

Так, школы Нового Уренгоя открыли свои двери для 15 тысяч учеников. Впервые День знаний встретили более 1900 первоклашек.

На торжественной линейке в 17 школе побывал глава города Новый Уренгой Иван Костогриз, он поздравил горожан с наступлением нового учебного года и с днем рождения школы.

В этом учебном году в школе открываются два новых профильных класса. При участии компании «Винтерсхалл Деа» и телерадиокомпании «Импульс» здесь будут обучать будущих газодобытчиков и журналистов.

Всего, в Новом Уренгое работает 18 школ, 11 из которых организовали процесс обучения в одну смену. Во всех школах реализуются программы профильного обучения, в 9-ти образовательных организациях действуют корпоративные классы (ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», НК «Роснефть», ПАО «Сбербанк», «Ямальская железнодорожная компания» и другие).

ИСТОЧНИК KP.RU

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