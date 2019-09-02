2019-09-02T15:03:15+03:00
Общество

На полтора года в колонию отправится пьяный угонщик из Нового Уренгоя

Мужчина не впервые совершает правонарушение
Алена Кульмухаметова
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На полтора года в колонию отправится любитель пьяной езды из Нового Уренгоя. Фото с сайта прокуратуры ЯНАОНа полтора года в колонию отправится любитель пьяной езды из Нового Уренгоя. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО
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Выпил и сел за руль автомобиля, но не своего житель Нового Уренгоя. Накануне суд вынес ему приговор.

По информации прокуратуры ЯНАО, в Новом Уренгое полицейскими 17 февраля 2018 года был задержан мужчина, который в пьяном виде угнал автомобиль. По факту неправомерного завладения транспортным средством в отношении него возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в связи с управлением угнанным автомобилем в состоянии опьянения материалы переданы мировому судье городского судебного участка и уже в марте мужчина был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Однако при изучении материалов административного производства в прокуратуре города установлено, что ранее в августе 2017 года угонщик уже привлекался мировым судьей за вождение автомобиля в пьяном виде.

Поскольку за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Летом 2019 года за неправомерное завладение транспортным средством мужчине назначено наказание в виде лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, за угон ему грозит ещё два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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