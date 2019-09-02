2019-09-02T14:49:06+03:00
Общество

В правительстве Ямала новые кадровые перестановки

Приказ о назначении уже подписан губернатором
Алена Кульмухаметова
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В правительстве Ямала новые кадровые перестановки. Фото с сайта правительства ЯНАОВ правительстве Ямала новые кадровые перестановки. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении первым заместителем директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа Максима Тютюнника.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, до назначения Максим Тютюнник работал начальником управления по делам ГО и ЧС администрации города Муравленко.

Максим Тютюнник с 2002 года работает на Ямале. В Управлении государственной противопожарной службы ЯНАО прошел путь от инспектора госпожнадзора до начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Муравленко – главного госинспектора по пожарному надзору.

С марта 2016 г. с выходом на пенсию по выслуге срока службы – работал в ОАО «Ямал СПГ» старшим инженером пожарно-спасательной службы управления охраны труда, окружающей среды и пожарно-спасательной службы. С начала 2017 г. до назначения работал начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Муравленко.

Назначен на должность первого заместителя руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО из резерва управленческих кадров региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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