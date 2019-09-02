СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-02T13:56:15+03:00

В Салехарде погорельцы из общежития вернулись в свое отремонтированное жилье. Фото с сайта администрации города Салехард

Строители трудились без перерывов на обед и без выходных

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В минувшие выходные представители администрации вместе с жильцами провели приемку дома после капитального ремонта.

Напомним в мае текущего года, в результате сильного пожара пострадало здание общежития на улице Чкалова 33. Тогда в администрации города на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о размещении погорельцев в маневренном фонде и восстановлении пострадавшего здания.

Подрядчику предстояло до 21 августа выполнить большой объем работ, часть дома практически полностью сгорела, остался только металлический каркас. Рабочие буквально жили на объекте, работая без перерывов на обед и без выходных.

Общежитие строители полностью разобрали, после чего приступили к восстановительным работам. Сделали новое цокольное перекрытие, утеплили пол, провели новую канализационную трубу, поменяли все межкомнатные перегородки, конечно установили новые окна и двери, положили новую кровлю, также хорошо утепленную, заменили трубы отопления. Провели новую электропроводку, установили счетчики. Кроме этого, утеплили и обшили фасады здания.

Подрядчик всегда шел на встречу, так в общежитии были переделаны для маломобильных граждан места общего пользования, установлены водонагреватели, а в кухнях заменены старые плиты на новые электрические, к тому же их стало в два раза больше.

Первого сентября, как и было обещано, дом был сдан после капитального ремонта. В воскресенье сюда приехали и представители администрации города, и сами жильцы. Вместе обошли все здание, посмотрели обновленные комнаты, места общего пользования, оценили качество косметической отделки.

ИСТОЧНИК KP.RU