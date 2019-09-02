Под Ноябрьском черный лесоруб уничтожил лес на площади четыре сотки
Совсем свежие следы незаконной рубки деревьев были обнаружены инспекторами во время рейда в лесах под Ноябрьском. Имя злоумышленника пока не известно.
Преступление выявлено сотрудниками Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки выполнения работ по ликвидации захламлений лесных участков.
- При осмотре лесного участка в Ноябрьском участковом лесничестве обнаружены свежие следы рубки деревьев объемом 12,9 куб. м. на площади 0,4 га. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО
Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Ноябрьска, которым по результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU