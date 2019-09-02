2019-09-02T13:00:01+03:00
Общество

Под Ноябрьском черный лесоруб уничтожил лес на площади четыре сотки

Злоумышленника будет разыскивать полиция
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совсем свежие следы незаконной рубки деревьев были обнаружены инспекторами во время рейда в лесах под Ноябрьском. Имя злоумышленника пока не известно.

Преступление выявлено сотрудниками Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки выполнения работ по ликвидации захламлений лесных участков.

- При осмотре лесного участка в Ноябрьском участковом лесничестве обнаружены свежие следы рубки деревьев объемом 12,9 куб. м. на площади 0,4 га. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Ноябрьска, которым по результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На полтора года в колонию отправится пьяный угонщик из Нового Уренгоя
В правительстве Ямала новые кадровые перестановки
В Салехарде погорельцы из общежития вернулись в свое отремонтированное жилье
Более 70 семей из Нового Уренгоя получили ключи от новых квартир
В Ноябрьске медики ищут мужчину, чтобы вернуть ему деньги
К обязательным работам приговорили надымчанина за игорный клуб
На Ямале вновь отмечен рост добычи нефти и газа
Жительницу Нового Уренгоя приговорили к шести годам тюрьмы за убийство сожителя
Губернатор Ямала налаживает сотрудничество с немецкой компанией
В Тарко-Сале со здания пожарной части сняли облицовку
Два байкера получили травмы на дорогах Ямала в минувшие выходные
Погода на Ямале 2 сентября: немного потеплеет
Немецкая компания открывает класс со специализацией по химии в Новом Уренгое
В Муравленко стартовала «Неделя искусств»
Памятный знак надымским медикам появился на одной из улиц города
Ветеранов и тружеников топливно-энергетического комплекса чествуют на Ямале
Погода на Ямале 1 сентября: будет преимущественно пасмурно