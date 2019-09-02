Под Ноябрьском черный лесоруб уничтожил лес на площади четыре сотки

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-02T13:00:01+03:00

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Совсем свежие следы незаконной рубки деревьев были обнаружены инспекторами во время рейда в лесах под Ноябрьском. Имя злоумышленника пока не известно.

Преступление выявлено сотрудниками Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки выполнения работ по ликвидации захламлений лесных участков.

- При осмотре лесного участка в Ноябрьском участковом лесничестве обнаружены свежие следы рубки деревьев объемом 12,9 куб. м. на площади 0,4 га. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию Ноябрьска, которым по результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU