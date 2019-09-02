2019-09-02T11:59:05+03:00
Общество

Более 70 семей из Нового Уренгоя получили ключи от новых квартир

Вскоре они переедут из ветхого жилья
Алена Кульмухаметова
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Более 70 семей из Нового Уренгоя получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Новый УренгойБолее 70 семей из Нового Уренгоя получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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В пятницу 30 сентября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи новосёлам в Новом Уренгое. Квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в новом доме в микрорайоне Строителей получила 71 семья.

Как ответили в пресс-службе администрации города, в доме 90 квартир. От начала строительства до сдачи многоэтажки прошло всего два года.

В ближайшие 5 лет еще 3612 новоуренгойских семей отметят новоселье. Для них в городе построят 33 многоквартирных жилых дома.

- Приятное событие накануне Дня города. Многое построено за последние годы на Ямале, и здесь - в Новом Уренгое. Но ещё нам много предстоит построить таких домов, чтобы полностью решить самый острый вопрос по переселению ямальцев в комфортные и современные квартиры. Рад, что ещё один дом построен. Уверен, все вы найдёте в нём уют, и совсем скоро мы услышим здесь новые детские голоса, - обратился к новосёлам Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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