СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-02T11:05:24+03:00

В Ноябрьске медики ищут мужчину, чтобы вернуть ему деньги. Фото из соцсети ВКонтакте

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Неравнодушные прохожие увидели лежащего на земле мужчину и вызвали бригаду скорой. Медики примчались, однако «больной» от помощи отказался, так поспешно удалился, что на месте остались лишь деньги.

Как сообщает ноябрьская станция скорой помощи, вызов был 1 сентября в 17.55.

- Прохожие вызвали бригаду к мужчине лежащему возле кинотеатра "Русь". Бригада приехала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от помощи он отказался и удалился в неизвестном направлении. На месте вызова чуть позже бригада обнаружила денежные средства, оброненные этим мужчиной. Ему на вид лет 55. Если кто-то узнал себя, деньги лежат на станции, в диспетчерской, - говорится в сообщении.

Ноябряне, увидев пост в соцсетях с розыском мужчины, принялись шутить:

«Это оплата вызова», «На опохмел оставил» - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU