В Ноябрьске медики ищут мужчину, чтобы вернуть ему деньги
Неравнодушные прохожие увидели лежащего на земле мужчину и вызвали бригаду скорой. Медики примчались, однако «больной» от помощи отказался, так поспешно удалился, что на месте остались лишь деньги.
Как сообщает ноябрьская станция скорой помощи, вызов был 1 сентября в 17.55.
- Прохожие вызвали бригаду к мужчине лежащему возле кинотеатра "Русь". Бригада приехала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от помощи он отказался и удалился в неизвестном направлении. На месте вызова чуть позже бригада обнаружила денежные средства, оброненные этим мужчиной. Ему на вид лет 55. Если кто-то узнал себя, деньги лежат на станции, в диспетчерской, - говорится в сообщении.
Ноябряне, увидев пост в соцсетях с розыском мужчины, принялись шутить:
«Это оплата вызова», «На опохмел оставил» - пишут горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU