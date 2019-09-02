К обязательным работам приговорили надымчанина за игорный клуб
Пять игровых автоматов изъяли у горе-предпринимателя из Надымского района полицейские. Игровой клуб он организовал в посёлке Пангоды.
По информации прокуратуры ЯНАО, в 2018 году мужчина нашел нежилое помещение в посёлке Пангоды, поставил там оборудование для игр и проводил азартные игры с использованием сети «Интернет».
Клуб накрыли полицейские, которые изъяли пять единиц оборудования для игр.
Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.
Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ. Отбывать наказание он будет в местах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Кроме того, судом принято решение о конфискации принадлежащего осужденному оборудования – пяти системных блоков, жестких дисков с программным обеспечением для организации игорной деятельности, мониторов.
ИСТОЧНИК KP.RU