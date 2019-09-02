СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-02T10:50:55+03:00

К обязательным работам приговорили надымчанина за игорный клуб. Фото с сайта pixabay.com

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Пять игровых автоматов изъяли у горе-предпринимателя из Надымского района полицейские. Игровой клуб он организовал в посёлке Пангоды.

По информации прокуратуры ЯНАО, в 2018 году мужчина нашел нежилое помещение в посёлке Пангоды, поставил там оборудование для игр и проводил азартные игры с использованием сети «Интернет».

Клуб накрыли полицейские, которые изъяли пять единиц оборудования для игр.

Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ. Отбывать наказание он будет в местах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Кроме того, судом принято решение о конфискации принадлежащего осужденному оборудования – пяти системных блоков, жестких дисков с программным обеспечением для организации игорной деятельности, мониторов.

ИСТОЧНИК KP.RU