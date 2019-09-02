СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-02T09:50:30+03:00

На Ямале вновь отмечен рост добычи нефти и газа. Фото с сайта администрации Пуровского района

Цифры растут год от года

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Добыча газа в Ямало-Ненецком автономном округе в I полугодии выросла на 17 процентов, конденсата – на 14 процентов, нефти – на 12 процентов. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Объём добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в январе-июне 2019 года увеличился на 16,8 процентов. Объём добычи нефти возрос на 12 процентов. Объём добычи газового конденсата вырос на 13,8 процентов.

Добычу газа осуществляли 38 предприятий на 95 месторождениях. Наибольший объём приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром».

Нефть добывали 22 предприятия на 63 месторождениях. Добычу газового конденсата осуществляли 16 компаний на 38 месторождениях. Основная добыча приходится на предприятия «НОВАТЭКа» - 5,573 млн тонн конденсата, или 46,2 процента от всей его региональной добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU