Жительницу Нового Уренгоя приговорили к шести годам тюрьмы за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-02T09:25:52+03:00

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Алкогольный угар, злость и нож стали причиной гибели ямальца. Его зарезала возлюбленная. Накануне женщине вынесли приговор.

По информации следственного комитета ЯНАО, 5 мая 2019 года вечером в городе Новый Уренгой между нетрезвыми 43-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей возник конфликт. Женщина, возмущенная тем, что сожитель отказался дать ей денег на хозяйственные нужды. Схватила кухонный нож и не менее четырёх раз ударила его. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Убийца полностью признала свою вину и дала самоизобличающие показания. Накануне женщина признана судом виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU