Жительницу Нового Уренгоя приговорили к шести годам тюрьмы за убийство сожителя
Алкогольный угар, злость и нож стали причиной гибели ямальца. Его зарезала возлюбленная. Накануне женщине вынесли приговор.
По информации следственного комитета ЯНАО, 5 мая 2019 года вечером в городе Новый Уренгой между нетрезвыми 43-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей возник конфликт. Женщина, возмущенная тем, что сожитель отказался дать ей денег на хозяйственные нужды. Схватила кухонный нож и не менее четырёх раз ударила его. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Убийца полностью признала свою вину и дала самоизобличающие показания. Накануне женщина признана судом виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU