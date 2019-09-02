Губернатор Ямала налаживает сотрудничество с немецкой компанией

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-02T09:00:57+03:00

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Губернатор ЯмалаДмитрий Артюхов и генеральный директор немецкой компании Wintershall De Марио Мерен говорили об экономической деятельности предприятия на территории арктического региона, социальном партнёрстве и потенциальном сотрудничестве в сферах образования, экологии, благоустройства.

В этом году в Новом Уренгое завершается строительство уникального детского сада «Винклюзия». Проект осуществляется при поддержке компании Wintershall Dea. Садик смогут посещать 200 юных новоуренгойцев, из которых 50 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них будет предусмотрено все необходимое – от дизайна и специальной мебели до образовательных программ, позволяющих детям с проблемами здоровья развиваться наравне с другими сверстниками. Детский сад равных возможностей будет нести не только образовательные функции, но и медицинские.

С начала учебного года немецкая компания начинает реализацию ещё одного проекта в Новом Уренгое. На базе школы №17 открывается корпоративный класс со специализацией по химии. Класс оснащён самыми передовыми материалами и учебными пособиями, а также современным лабораторным оборудованием. В рамках обмена подростки из Касселя вместе со сверстниками из России работают над собственными проектами в области климатических исследований. В этом году компания станет одним из партнёров проведения фестиваля Наука 0+, который пройдет в декабре в Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU