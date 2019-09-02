СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-02T08:49:30+03:00

В Тарко-Сале со здания пожарной части сняли облицовку. Фото с сайта администрации Пуровского района

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В пожарной части Уренгоя начался капитальный ремонт. Планируется отремонтировать все помещения, включая коммуникации.

Как сообщили в администрации Пуровского района, здание построили в 1989 году. В начале «нулевых» сделали небольшую перепланировку и косметический ремонт. Сейчас строители убрали облицовку здания и приступили к укреплению свай и гидроизоляции.

- В этом году до морозов хотим закончить наружные работы, работы с фундаментом и с отоплением, чтобы в зиму уйти на внутренние работы, отделку, - рассказал о планах мастер участка строительной компании «Всестройпроект» Борис Козьменко.

Обшивку фасада выполнят только следующим летом: объём работ большой и рассчитан на год. Параллельно бригада из 12 человек демонтирует системы канализации, холодной воды и других коммуникаций. Вскрыта стяжка гаража, подготавливают к ремонту всё помещение. Все работы выполняются согласно проектной документации.

По словам начальника пожарной части Николая Зылёва, стеснённые условия на боеготовности отряда не отразятся.

ИСТОЧНИК KP.RU