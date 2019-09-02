СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-02T07:54:49+03:00

Два байкера получили травмы на дорогах Ямала в минувшие выходные. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов произошли в минувшие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, 31 августа около половины третьего ночи на улице Первомайской в городе Лабытнанги, неустановленный байкер, в процессе движения «потерял» пассажира. В результате ДТП пассажир получили различные травмы.

Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

А 1 сентября в Надыме около 16.30, на улице Полярной в городе Надым, водитель автомобиля «ТOYOTA» не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «LIFAN». В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы.

По данным ведомства, за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2900 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 349 травмированы, в их числе 44 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU