СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-02T07:16:35+03:00

Погода на Ямале 2 сентября: немного потеплеет. Фото Сергея Плесовских из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

Первый учебный день в округе будет облачным

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В понедельник 2 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют небольшое потепление и переменную облачность. Ожидается преимущественно умеренный северо-восточный ветер, в районе Салехарда с порывами до 14 метров в секунду.

В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +12 +14 градусов. Ветер юго-западный 1-3 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность. Температура воздуха днём +12+14 градусов. Ветер северный 3-7 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северо-восточный 5-8, порывы до 14 метров в секунду.

В Мужах облачно, возможен дождь. Температура воздуха днём +12 +14 градусов. Ветер северный 5-7, порывы до 13 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер северо-восточный 7-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU