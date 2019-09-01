Немецкая компания открывает класс со специализацией по химии в Новом Уренгое

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-01T19:00:35+03:00

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В Новом Уренгое с начала этого учебного в школе №17 открывается корпоративный класс со специализацией по химии. Проект реализуется при поддержке немецкой компании Wintershall Dea.

Класс оснащен самыми передовыми материалами и учебными пособиями, а также современным лабораторным оборудованием. Проект призван содействовать развитию и поддержанию интереса подрастающего поколения к естественно-научным дисциплинам, повышению уровня профессиональной компетентности учащихся, а также налаживанию межкультурного обмена в сфере образования и науки

Перспективы дальнейшего сотрудничества между округом и компанией сегодня обсудили губернатор Дмитрий Артюхов и генеральный директор компании Марио Мерен. Стороны говорили об экономической деятельности предприятия на территории арктического региона, социальном партнёрстве и потенциальном сотрудничестве в сферах образования, экологии, благоустройства.

Они также посетили уникальный детский сад «Винклюзия», строительства которого в этом году завершено в Новом Уренгое. Садик смогут посещать 200 юных новоуренгойцев, из которых 50 – дети с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе правительства округа.

Надо отметить, что это не первый проект Wintershall Dea. Так, компания активно поддерживает ежегодные школьные обмены между городами Касселем и Новым Уренгоем, а также не имеющую аналогов в Европе программу научного обмена между Северогессенским школьным исследовательским центром и новоуренгойской школой N 17.

В рамках обмена подростки из Касселя вместе со сверстниками из России работают над собственными проектами в области климатических исследований. В этом году компания станет одним из партнёров проведения фестиваля Наука 0+, который пройдет в декабре в Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU