В Муравленко стартовала «Неделя искусств»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-01T14:15:54+03:00

Фото из Группы №1 в Муравленко во Вконтакте

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В Муравленко, сегодня, 1 сентября стартовал фестиваль «Неделя искусств». В этот день в Доме культуры «Украина» прошел спектакль для первоклассников «Сказки Пушкина».

Его представили артисты из Сургута. В этот же день на площади перед ДК «Украина» преподаватели детской школы искусств представили спектакль «Про Федота стрельца, удалого молодца».

Параллельно каждой школе проходят представления, подготовленные учащимися. В течение дня муравленковцы также могут поучаствовать в различных квестах, отметили в пресс-службе администрации города.

Второй день фестиваля, завтра, 2 сентября, будет посвящен изобразительному искусству. В понедельник в детской художественной школе состоится открытие выставки творческих работ «Портрет города».

В течение недели, 3, 4 и 5 сентября свое творчество представят муравленковские коллективы. Это будет хореография, вокал, инструментальное и оркестровое искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU