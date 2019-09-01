В Муравленко стартовала «Неделя искусств»
В Муравленко, сегодня, 1 сентября стартовал фестиваль «Неделя искусств». В этот день в Доме культуры «Украина» прошел спектакль для первоклассников «Сказки Пушкина».
Его представили артисты из Сургута. В этот же день на площади перед ДК «Украина» преподаватели детской школы искусств представили спектакль «Про Федота стрельца, удалого молодца».
Параллельно каждой школе проходят представления, подготовленные учащимися. В течение дня муравленковцы также могут поучаствовать в различных квестах, отметили в пресс-службе администрации города.
Второй день фестиваля, завтра, 2 сентября, будет посвящен изобразительному искусству. В понедельник в детской художественной школе состоится открытие выставки творческих работ «Портрет города».
В течение недели, 3, 4 и 5 сентября свое творчество представят муравленковские коллективы. Это будет хореография, вокал, инструментальное и оркестровое искусство.
ИСТОЧНИК KP.RU