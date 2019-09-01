Памятный знак надымским медикам появился на одной из улиц города

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-01T13:49:05+03:00

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В Надыме, в первый день праздничных мероприятий, прошедших накануне, открыли памятный знак медицинским работникам. Он разместился в сквере у Центральной районной больницы. В торжественной церемонии приняли участие ветераны здравоохранения, почетные граждане района, гости города и, конечно, те, кому посвящена композиция.

Монумент представляет собой ладони, держащие сердце. В центре расположен красный крест – символ медицинской организации. Вся композиция символизирует заботу и любовь медицинских работников к людям, пояснили в администрации города. Высота конструкции – 4 метра, ширина – 3,3 метра.

- Открытие знака в день рождения Надыма, символично. Ведь среди тех, кто начинал строить Надым, были, конечно, медицинские работники, - отметил на открытии монумента глава Надымского района Леонид Дяченко. - Сложно даже представить, как трудно им приходилось, в каких условиях они работали».

Леонид Дяченко поблагодарил работников здравоохранения за преданность профессии, за заботу о здоровье земляков. Вместе с ним право открыть знак было предоставлено и.о. главврача Надымской ЦРБ Ларисе Казимировой и депутату Законодательного Собрания ЯНАО Игорю Герелишину.

Знак медработникам установлен в новом, красивом сквере. Он был построен в прошлом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, в Надыме появился еще один архитектурный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU