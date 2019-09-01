Ветеранов и тружеников топливно-энергетического комплекса чествуют на Ямале

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-01T11:49:59+03:00

День работников нефтяной и газовой промышленности - особенный праздник для северян

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1 сентября, в воскресенье, вся страна отмечает День работников нефтяной и газовой промышленности. Ямал не исключение. Этот праздник особенный для северян, отметил в своем поздравлении глава региона Дмитрий Артюхов.

- Это дорогой всем поколениям северян праздник, который вместил в себя героический труд первопроходцев, открытие и обустройство крупнейших в мире углеводородных месторождений, строительство городов и посёлков на Крайнем Севере. Благодаря нашим ветеранам, их силе духа и профессионализму Ямал стал опорной зоной и стратегическим форпостом российского государства в Арктике, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор добавил, что сегодня в округе предприятия ТЭК с честью продолжают традиции легендарных предшественников. Они вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие округа, конкретными делами способствуют обеспечению достойной жизни ямальцев.

Дмитрий Артюхов высказал слова благодарности руководству и коллективам компаний за высокую социальную ответственность. А также пожелал всем труженикам нефтегазового комплекса дальнейших успехов и гордости за своё дело.

На сегодняшний день Ямало-Ненецкий автономный округ является ведущим поставщиком углеводородного сырья России и мира. На арктический регион ежегодно приходится более 80% российской и до 20% мировой добычи природного газа, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Основными нефтегазодобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU