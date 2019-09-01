2019-09-01T07:40:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 1 сентября: будет преимущественно пасмурно

Утром возможен небольшой дождь с северным ветром
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города СалехардФото пресс-службы администрации города Салехард
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 сентября, на территории Ямало-ненецкого автономного округа будет преимущественно пасмурно. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 м/c. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, влажность воздуха - 86 %. Максимальная температура воздуха – 12 градусов.

В Салехарде сегодня также будет облачно. Утром ожидается небольшой дождь и северный, северо-восточный ветер со скоростью 8 – 10,2 м/с. Температура воздуха ночью +9 градусов, днем +10,+11 градусов.

В народном календаре в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья начинают понемногу приобретать осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

В народе подметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24