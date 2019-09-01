Погода на Ямале 1 сентября: будет преимущественно пасмурно

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-01T07:40:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 сентября, на территории Ямало-ненецкого автономного округа будет преимущественно пасмурно. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 м/c. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, влажность воздуха - 86 %. Максимальная температура воздуха – 12 градусов.

В Салехарде сегодня также будет облачно. Утром ожидается небольшой дождь и северный, северо-восточный ветер со скоростью 8 – 10,2 м/с. Температура воздуха ночью +9 градусов, днем +10,+11 градусов.

В народном календаре в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья начинают понемногу приобретать осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

В народе подметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU