2019-08-31T14:28:03+03:00
Общество

71 семья из Нового Уренгоя получила ключи от новеньких квартир

Это стало возможным благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба губернатора ЯНАОФото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил сегодня, 31 августа, ключи новосёлам в Новом Уренгое. Квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в новом 90-квартирном доме, который построили всего за два года в микрорайоне Строителей, получила 71 семья.

Ещё несколько человек купили квартиры, использовав 40-процентный сертификат жилищной программы для работников бюджетной сферы. По словам Дмитрия Артюхова, на Ямале предстоит построить ещё много таких домов, чтобы решить острый вопрос по переселению ямальцев в комфортные и современные квартиры.

- Рад, что ещё один дом построен. Уверен, все вы найдёте в нём уют, и совсем скоро мы услышим здесь новые детские голоса, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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