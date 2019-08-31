Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-31T11:40:46+03:00

Он пожелал представителям этой профессии здоровья и успехов в работе

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников ветеринарных служб округа с профессиональным праздником. В своём поздравлении глава региона отметил, что время ставит перед ветеринарными службами сложные и крайне важные для здоровья и благополучия ямальцев задачи.

- Перспективное развитие Ямала и уникального агропромышленного комплекса, невозможно без ваших знаний. Убежден, что и впредь ямальские ветеринары будут работать с полным пониманием значимости своего труда для Ямала и ямальцев, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Глава региона пожелал коллективам служб успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он отметил, что решать сложные задачи в ветеринарии помогает представителям этой профессии особая северная закалка и ответственность сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU