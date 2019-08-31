Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ветеринаров с профессиональным праздником
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников ветеринарных служб округа с профессиональным праздником. В своём поздравлении глава региона отметил, что время ставит перед ветеринарными службами сложные и крайне важные для здоровья и благополучия ямальцев задачи.
- Перспективное развитие Ямала и уникального агропромышленного комплекса, невозможно без ваших знаний. Убежден, что и впредь ямальские ветеринары будут работать с полным пониманием значимости своего труда для Ямала и ямальцев, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Глава региона пожелал коллективам служб успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он отметил, что решать сложные задачи в ветеринарии помогает представителям этой профессии особая северная закалка и ответственность сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU