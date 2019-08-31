2019-08-31T07:53:49+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ищут 23-летнего парня, который скрывается от административного надзора

Шевчука Никиту Степановича ищут по всему городу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое ищут 23-летнего парня, который скрывается от административного надзораВ Новом Уренгое ищут 23-летнего парня, который скрывается от административного надзораФото: Пресс-служба УМВД по ЯНАО
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В Новом Уренгое разыскивают Шевчука Никиту Степановича, 1996 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, парень уклоняется от административного надзора.

С 7 августа 2019 года по выбранному им месту жительства не проживает, уведомление о перемене места жительства в Отдел МВД по Новому Уренгою от него не поступало.

По имеющейся информации, он скрывается на территории города. Всем, кому что-либо известно о местонахождении парня, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8 (3494) 24-64-03 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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