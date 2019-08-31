2019-08-31T06:03:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 31 августа: дождь и до +14

Дождь пройдёт во всех районах округа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 31 августа: дождь и до +14Погода на Ямале 31 августа: дождь и до +14Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале сегодня, 31 августа, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10 C, днём +10…+14 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью +5…+6 C, днём +8…+9 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днём +8…+10 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +12…+13 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточны, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10 C, днём +13…+14 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью +6…+8 C, днём +9…+12 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое ищут 23-летнего парня, который скрывается от административного надзора
В Лабытнанги тестируют новый музыкальный фонтан
Глава Ямала обсудил с уральским полпредом готовность региона к зиме
Часть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря
Ямальских рестораторов и работников гостиниц учат в «Школе гостеприимства»
Работы на мосту через Пур идут круглосуточно
Таркосалинцы отметят 86-ую годовщину со дня образования города
В Ноябрьске бригада скорой помощи работала на вызове под градом угроз
В Надыме возводят ангар для газомоторного пассажирского транспорта
Отопительный сезон в Салехарде стартует 1 сентября
Аварийный дом, сошедший со свай в Лабытнанги, собирались расселять в 2030 году
Главным судьей Ямала стал Алексей Пиюк
Прототип гибридного локомотива впервые представлен на аккумуляторах «Лиотех»
Прокуратура проверит качество капремонта дома на Глазкова в Салехарде
Новоуренгойским погорельцам, оставшимся без крова, власти города окажут помощь
Глава Ямала рассказал уральскому полпреду о переселении из авариек
В Новом Уренгое горел двухэтажный жилой дом