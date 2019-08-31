Погода на Ямале 31 августа: дождь и до +14
На Ямале сегодня, 31 августа, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10 C, днём +10…+14 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью +5…+6 C, днём +8…+9 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днём +8…+10 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +12…+13 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточны, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10 C, днём +13…+14 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью +6…+8 C, днём +9…+12 C.
ИСТОЧНИК KP.RU